POZZUOLI/ Spiagge vietate da ordinanza sindacale, ma in centinaia prendono d’assalto Lucrino e Arco Felice per i falò

POZZUOLI – Sono già centinaia le persone che in queste ore stanno invadendo le spiagge della costa di Lucrino e Arco Felice. In particolare giovani “armati” di legna, cibo e bevande pronti per i falò della notte di San Lorenzo. Il tutto avviene nonostante un’ordinanza a firma del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che vieta l’accesso alle spiagge libere del territorio comunale dalle ore 20:00 del 10 agosto alle ore 7:00 dell’11 agosto; dalle ore 20:00 del 14 agosto alle ore 7:00 del 15 agosto; dalle ore 20:00 del 15 agosto alle ore 7:00 del 16 agosto. Inoltre è vietato accendere fuochi e falò su tutte le spiagge, sia libere sia in concessione e detenere o trasportare sulle spiagge legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale utilizzabile per accendere fuochi.