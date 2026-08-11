Per Pozzuoli decidiamo noi: organizzato nuovo incontro pubblico

POZZUOLI – Incontro pubblico per scrivere insieme gli emendamenti al decreto campi flegrei. È quanto ha organizzato il coordinamento “Pozzuoli esiste ancora” per mercoledì 12 agosto, ore 19:00, giardini di corso Terracciano (di fronte poste centrali). “L’ultimo decreto Campi Flegrei è stato pubblicato ed abbiamo già ampiamente dimostrato la sua insufficienza rispetto alle soluzioni necessarie per Pozzuoli. – fanno sapere gli organizzatori – La forza della mobilitazione di Pozzuoli sta nel protagonismo popolare, e questo protagonismo deve continuare a caratterizzare ogni suo passo. Dopo l’incontro in prefettura di mercoledì 5 agosto, la mobilitazione ha conquistato la possibilità di partecipare con una delegazione alla cabina di regia per la scrittura degli emendamenti al decreto. Per questo convochiamo un incontro pubblico in cui invitiamo tutti a portare le proprie idee e proposte per gli emendamenti al decreto. Al tavolo saranno presenti anche tecnici che ci aiuteranno nell’interpretazione del testo normativo e nella scrittura delle proposte. Solo chi vive la crisi sa di cosa ha bisogno!”