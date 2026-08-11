Vigili del Fuoco al lavoro senza sosta a Pozzuoli: effettuati finora 1.600 interventi

POZZUOLI – Continua senza sosta il lavoro da parte dei Vigili del fuoco su strade, costoni ed edifici pubblici e privati. Dall’inizio dell’emergenza sono stati svolti 1.600 interventi per verifiche tecniche sugli edifici e assistenza alla popolazione. Al lavoro ci sono squadre e personale specializzato impiegato per la valutazione delle condizioni di sicurezza di edifici interessati dagli effetti del sisma. Ieri sono stati messi in sicurezza cornicioni e parti pericolanti dalla chiesa di Sant’Antonio Abate e di alcuni edifici civili.