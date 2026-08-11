BACOLI/ In fiamme camion dei rifiuti a Miliscola

BACOLI – Camion della raccolta rifiuti in fiamme a Miliscola, paura vicino alla spiaggia libera dell’ex Lido Aurora. Attimi di forte apprensione questa mattina sul litorale di Miliscola, dove un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre si trovava nei pressi della spiaggia libera per la consueta raccolta rifiuti. Grazie al pronto intervento dell’autista e dei concessionari dello stabilimento balneare adiacente, i quali hanno fornito gli estintori, si è riuscito a contenere il rogo e impedire che le fiamme potessero propagarsi su tutto l’automezzo, uno scenario che avrebbe potuto aggravare notevolmente la situazione. Forte aiuto anche dei bagnanti della spiaggia libera che, riempiendo recipienti di fortuna sotto la doccia della spiaggia libera, hanno dato manforte per non far propagare le fiamme. Le cause che hanno provocato l’incendio non sono ancora state accertate.