Continuano i controlli a Pozzuoli: 1.045 abitazioni sgomberate dai vigili del fuoco

POZZUOLI – Va avanti senza sosta il lavoro delle 37 squadre dei Vigili del Fuoco che senza sosta stanno lavorando su tutto il territorio flegreo dopo la scossa di magnitudo 4.7. Finora sono 1.045 le abitazioni sgomberate a seguito dei danni su un totale di oltre 1.600 interventi effettuati. Un sopralluogo è stato effettuato, insieme all’Arma dei Carabinieri, anche nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nel centro storico di Pozzuoli. Restano operative due autobotti kilolitriche per la distribuzione di acqua non potabile sul porto e a via Napoli.