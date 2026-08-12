POZZUOLI/ Parcheggiatore abusivo fa estorsione a Licola “Cinque euro per la sosta davanti alla spiaggia libera”

POZZUOLI – Non più la consueta “cosa a piacere” bensì una tariffa fissa. «Cinque euro». È quanto ha chiesto un parcheggiatore abusivo a Licola Mare durante la notte di San Lorenzo. L’uomo, che fin dal tardo pomeriggio ha occupato uno spazio davanti alla spiaggia libera in via Sibilla, aveva deciso che ogni automobilista dovesse pagare 5 euro. Una estorsione in piena regola, a cui diversi avventori si sono ribellati. “Io sto qui e domani vi faccio trovare pure la spiaggia pulita” si è giustificato il parcheggiatore abusivo che sembra essere un habitué della zona. Nel frattempo, però, per tutta la notte le richieste sono andate avanti “Prego, sono 5 euro” mentre le auto venivano parcheggiate anche lungo viale Sibilla.