In arrivo lo stop ai mezzi pesanti al porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Stop in arrivo per i mezzi pesanti al porto di Pozzuoli. Entro questa sera sarà presa una soluzione alternativa per garantire un agevole trasferimento dei camion (soprattutto quelli con le derrate alimentari) che in partenza dal porto di Pozzuoli sono diretti alle isole di Ischia e Procida. Secondo una prima stima si tratta di svariate decine di mezzi pesanti. I disagi che si stanno registrando in questi giorni sono legati all’impraticabilità per i camion di alcune strade dell’area di accesso all’area portuale della cittadina flegrea, a seguito della scossa di terremoto del 31 luglio scorso

LE ALTERNATIVE – Al momento sono state individuate alcune soluzioni di viabilità alternative che però sono in fase di valutazione tecnica. Saranno definite in un nuovo incontro già fissato per oggi alle 19. Nessun problema si registra invece per il trasferimento degli autocompattatori che fanno il servizio di raccolta rifiuti nelle isole del Golfo e che quotidianamente devono raggiungere gli impianti di trattamento che hanno sede nel Napoletano per poi rientrare a Ischia e a Procida.