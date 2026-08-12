Aumenta ancora il numero degli sgomberati: a Pozzuoli sono 2.696

POZZUOLI – È salito a 2.696 il numero delle persone sgomberate dall’inizio della crisi sismica a Pozzuoli. Il nuovo bollettino conta anche 193 ordinanze, diffide e altri provvedimenti; 1.017 nuclei familiari evacuati o sgomberati; 2.488 persone in sistemazione autonoma; 138 ospitate in strutture alberghiere; 70 accolte al Palatrincone; 1.016 nuclei familiari hanno presentato richiesta per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 2.595 persone, di cui 516 over 65 e 443 persone con disabilità.