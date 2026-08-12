Chiuso il porto di Pozzuoli: stop a varo e alaggio
POZZUOLI – Con apposita ordinanza sindacale, sono state temporaneamente sospese le attività di varo e alaggio al porto di Pozzuoli. La decisione è arrivata in seguito al restringimento della carreggiata in Via Fasano e della chiusura dell’incrocio tra Via Serapide e Via Roma.
A determinare l’ordinanza ragioni di sicurezza e di tutela della viabilità, che hanno spinto il sindaco Gigi Manzoni a firmare l’ordinanza al termine dell’incontro tenutosi oggi in Prefettura.