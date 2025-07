Bradisismo, partito a Pozzuoli progetto innovativo che rivoluziona il monitoraggio sismico

POZZUOLI – È ufficialmente partito il “Progetto di Monitoraggio Dinamico Strutturale”, un nuovo sistema che ci permette di controllare in tempo reale la stabilità degli edifici comunali più sensibili. L’innovativo progetto di monitoraggio dinamico strutturale, avviato per la salvaguardia del patrimonio edilizio e la tutela della pubblica incolumità, non è un’iniziativa sperimentale, ma una strategia basata su dati certi e scientificamente validati. Abbiamo installato i primi sensori su due fabbricati pilota: uno in Via Solfatara e uno nel Rione Terra. Si tratta di sensori speciali che registrano ogni movimento dell’edificio durante una scossa, permettendo di: capire subito se una struttura ha avuto danni, attivare allarmi in caso di rischio e programmare gli interventi in modo intelligente e preventivo.

I DATI – Il progetto, realizzato dal Comune di Pozzuoli insieme al laboratorio Edil Test con la supervisione del Prof. Petti, rappresenta un investimento di circa 140.000 euro per una città più sicura e moderna. Questa mattina, in seguito alla scossa di magnitudo 4.0, il sistema ha restituito i primi dati ufficiali. E sono dati rassicuranti: Edificio nel Rione Terra (PO‑001): l’edificio ha avuto una risposta contenuta, senza alcun danno rilevante. L’indicatore di attenzione (DSLV) è risultato pari a 0.05, un valore ben al di sotto della soglia di 0.07 che definisce un “danno trascurabile”. Le accelerazioni misurate alla fondazione (Ax 0.0245g, Ay 0.0165g) e in copertura (Ax 0.0690g, Ay 0.0461g) confermano l’integrità strutturale dell’edificio. Edificio in Traversa Coste D’Agnano (PO‑002): anche qui nessun segnale di pericolo. L’indicatore di attenzione (DSLV) di 0.0 è pienamente compatibile con una condizione di “danno trascurabile”.

L’OBIETTIVO – «Questi dati ci permettono, per la prima volta, di verificare concretamente e con metodo scientifico come reagiscono gli edifici alle scosse. È un grande passo avanti per la sicurezza di tutti. Il prossimo obiettivo è estendere il sistema ad altre aree importanti, a partire dal Lungomare Sandro Pertini.» fa sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.