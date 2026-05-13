POZZUOLI/ Fermato a un posto di blocco, tenta di corrompere i carabinieri con dieci euro: arrestato 56enne

POZZUOLI – «Comandà, prendete. Vi pago io la colazione». Così un 56enne di Bacoli ieri mattina ha tentato di corrompere i carabinieri che lo avevano fermato a un posto di blocco in via Salvatore di Giacomo, nel quartiere di Monterusciello. Un semplice controllo dal quale è emerso che la sua vettura era priva di revisione. A quel punto, senza perdersi d’animo, per evitare la sanzione amministrativa il 56enne si è avvicinato ai due carabinieri della sezione radiomobile che lo stavano multando allungando una banconota da dieci euro. «Lasciate stare, vi offro la colazione». Un evidente tentativo di corruzione a cui i due militari hanno detto “No”, facendo scattare l’arresto in flagranza per l’automobilista.