Spaventoso incidente a Pozzuoli: perde il controllo e si schianta contro un’auto

POZZUOLI – Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un’altra vettura. È successo in via Campiglione, all’uscita del tunnel Monte Corvara. Diverse persone sono rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118 giunte sul posto con due ambulanze. Da quanto ricostruito una donna alla guida della sua auto è finita fuori strada, finendo su una aiuola spartitraffico e travolgendo una seconda vettura. Al vaglio le cause alla base dell’incidente. I feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.