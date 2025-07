BACOLI/ Polizia Municipale in stato di agitazione, scatta assemblea sindacale per 2 ore

BACOLI – Si terrà domani, dalle ore 13 alle ore 15, presso il Comando di Baia un’assemblea dei lavoratori della Polizia Municipale, alla presenza del responsabile dei sindacati Cgil-Cisl e Uil. Saranno numerosi i temi che verranno affrontati e presenti nell’ordine del giorno diramato dai sindacati. In particolare, i sindacati e i lavoratori dibatteranno sulla gestione delle risorse umane, l’organizzazione del lavoro, in particolare verrà posta l’attenzione sulla reperibilità e sulle ore di straordinario. Non meno importante sarà il tema della sicurezza sul lavoro, infatti i caschi bianchi chiedono più garanzie sulla sicurezza ed efficienza operativa per superare le attuali difficoltà, anche a seguito del nuovo servizio sulle spiagge imposto dall’Amministrazione. Sono stati convocati dai sindacati anche il Sindaco e la comandante del corpo di Polizia Locale Marialba Leone.