POZZUOLI/ Galleria Metropolitana chiusa, dal deputato Caso interrogazione al Ministro Salvini

POZZUOLI – «È necessario fare piena luce nel più breve tempo possibile sull’accumulo anomalo di anidride carbonica rilevato nella galleria ferroviaria della Linea 2 tra Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei. Le verifiche devono essere accurate, ma anche rapide, per consentire il celere ripristino della circolazione nella massima sicurezza ed evitare che Pozzuoli resti isolata. Su questa vicenda ho presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini». Lo dichiara Antonio Caso, deputato del Movimento 5 Stelle. «Nel frattempo è indispensabile assicurare un servizio sostitutivo su gomma efficiente e adeguato alle esigenze di lavoratori, studenti, residenti e turisti. Pozzuoli e l’intera area flegrea non possono restare prive di un collegamento essenziale con Napoli. È altrettanto necessario rispettare il termine annunciato di fine luglio per l’apertura della nuova stazione della Cumana di Pozzuoli e accelerare il completamento del raddoppio dei binari. Siamo in contatto con le istituzioni competenti per seguire l’evoluzione della situazione, verificare l’effettiva adeguatezza del servizio sostitutivo e sollecitare tempi rapidi per il ripristino della linea», conclude il Deputato flegreo Caso.