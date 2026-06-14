Si barricano in auto dopo un tamponamento con fuga: arrestati

CASORIA – Si sono barricati in macchina con l’intenzione di non voler uscire. E’ quanto accaduto a Casoria dopo che i carabinieri della locale stazione hanno inseguito un Audi Q2 tra le vie della città. E’ pomeriggio e la pattuglia dei carabinieri percorre via Domenico Salierno quando nota un suv con a bordo due uomini dal volto travisato, braccia coperte e guanti di colore nero. L’Audi costeggia le auto in sosta e i due sembrano osservarle scrupolosamente. Qualcosa non torna e i carabinieri decidono di intervenire. Si avvicinano, intimano l’alt ma i due non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Parte l’inseguimento. Dopo varie manovre azzardate e continui cambi di velocità il suv impatta un auto che stava percorrendo via Michelangelo, nemmeno l’urto li ferma. La fuga continua. Dopo qualche metro, però, sono costretti ad arrestare a corsa. Raggiunti dai militari i due si barricano all’interno del Suv pur di sottrarsi al controllo ma i carabinieri riescono ad aprirlo.

A bordo un 26enne e un 22enne. Perquisiti sono stati trovati in possesso di oggetti da scasso, una chiave obd che si utilizzata per forzare le centraline delle auto e numerose carte di circolazione rubate. Arrestati e denunciati dovranno rispondere di fuga pericolosa, ricettazione e detenzione di strumenti atti ad offendere.