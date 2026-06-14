POZZUOLI/ Traffico ad Arco Felice e Licola, due giorni di ingorghi «Dove sono i vigili?»

POZZUOLI – Due giorni di caos e ingorghi tra eventi e assalti agli stabilimenti balneari e i soliti problemi. In primis quelli legati alla viabilità, con le strade congestionate dal traffico, in particolare a Lucrino, Arco Felice e Lucrino. Nella giornata di sabato le criticità si sono registrate nella tarda mattinata nei pressi dei Damiani e all’uscita degli svincoli della Variante Anas e della Tangenziale con le code che si sono formate verso le località di mare in direzione “La Schiana” e Scalandrone e verso Lucrino. Stesse scene si sono ripetute al rientro dal mare, a cui si è aggiunto un traffico intenso in via Montenuovo Licola Patria. Nelle stesse ore era in corso un evento nel centro storico di Pozzuoli che ha visto impegnate le pattuglie della Polizia Municipale che hanno lasciato così sguarnito il territorio. Il tutto avveniva mentre i carabinieri erano impegnati a Monterusciello per la sparatoria nei “600 alloggi”. Analoghi disagi si sono registrati anche oggi, sempre a partire dagli orari di punta per quanto concerne l’esodo verso il mare e il ritorno. Traffico intenso perfino a Licola Borgo, via Domitiana e Licola Mare, con gli automobilisti che sono rimasti bloccati imprecando e chiedendosi «Ma che fine hanno fatto i vigili? Possibile che il sabato e la domenica non ci siano pattuglie in giro oltre il solo centro storico?».