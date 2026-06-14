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Bacoli

BACOLI/ Giro di vite per chi circola senza revisione e assicurazione: multati 400 automobilisti

BACOLI/ Giro di vite per chi circola senza revisione e assicurazione: multati 400 automobilisti
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato14 Giugno 2026
BACOLI – Sono più di 400 i verbali che sono stati elevati ai veicoli senza assicurazione e senza revisione in giro per la città Bacoli negli ultimi cinque mesi. Irregolarità che sono state rilevate attraverso le nuove telecamere attivate sulle strade di accesso a Bacoli. «Lo abbiamo fatto per rilevare, e sanzionare, auto e moto sprovviste di assicurazione. O con revisione scaduta. – spiega il sindaco Josi Della Ragione – Oggi con i controlli di rilevazione targa, e multa automatica, non solo adottiamo azioni che assicurano più sicurezza per automobilisti e pedoni. Ma permettiamo al Comune di Bacoli di incassare dalle prime multe oltre 70.000 euro. Una cifra che sarà in continuo aumento. Li investiremo tutti per la sicurezza stradale».
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