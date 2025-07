“Riattiviamo la città”: a Pozzuoli un evento per immaginare un futuro urbano vivibile nei Campi Flegrei

POZZUOLI – Mercoledì 16 luglio alle ore 19:00, sul Lungomare Sandro Pertini a Pozzuoli, si terrà “Riattiviamo la città – Idee per un futuro urbano vivibile dei Campi Flegrei”, un incontro pubblico e partecipato organizzato da Percorsi Cumani per discutere insieme il futuro del territorio, tra bisogni quotidiani e visioni condivise. L’evento, della durata di circa un’ora e mezza, è aperto a tutta la cittadinanza e nasce dal desiderio di rimettere al centro i cittadini e la discussione pubblica sul tema della vivibilità urbana e della felicità delle persone, in un contesto come quello flegreo segnato da grandi potenzialità ma anche da fragilità strutturali e sociali che vanno ben oltre il fenomeno del bradisismo. Sotto un semplice gazebo, con il supporto di mappe, materiali visivi e uno spazio interattivo per scrivere proposte e osservazioni. I partecipanti potranno confrontarsi su sei temi centrali, conoscersi e scambiare idee per il benessere collettivo.

I TEMI – Accessibilità urbana: spazi, marciapiedi e strutture pubbliche devono essere accessibili anche per chi ha disabilità motorie, sensoriali o temporanee; Spazi verdi curati e fruibili, come il Parco di Montenuovo o il Lago d’Averno, che potrebbero diventare aree di benessere, sport e incontro; Piste ciclabili e infrastrutture per la mobilità leggera, come bici e monopattini, che non servono per lo sport ma come mezzi di trasporto quotidiani economici e sostenibili. Sempre più cittadini usano mezzi elettrici per spostarsi, ma la città è ancora pensata solo per le auto; Mobilità pubblica e intercomunale: strade dissestate, tratte ferroviarie dismesse e collegamenti deboli con Napoli limitano l’accessibilità del territorio; Accesso al mare e alla linea di costa, con troppi spazi recintati, abbandonati o

pericolosi che potrebbero essere rigenerati e resi fruibili a tutti; Sport e vivibilità: scuole con palestre chiuse, campi sportivi dimenticati, strutture lasciate al degrado in aree di alto valore ambientale.