POZZUOLI/ «Capuano vattene» Striscione contro il presidente della Puteolana

POZZUOLI – «Capuano vattene». Recita così lo striscione affisso alla rotonda di via Fassno, davanti all’ingresso del tunnel Tangenziale-Porto. Il riferimento è al presidente della Puteolana, Ciro Capuano, invitato dalla tifoseria a farsi da parte dopo la deludente stagione calcistica che ha visto la Puteolana raggiungere la salvezza nel campionato di Eccellenza e la finale di Coppa Italia che però non sono bastati a soddisfare una piazza gloriosa come quella di Pozzuoli.