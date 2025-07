Non vuole dire come si chiama e aggredisce i poliziotti: 34enne arrestato a Fuorigrotta

FUORIGROTTA – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato una notifica di un atto amministrativo presso l’abitazione di un 34enne il quale ha dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità agli operatori e poi ha iniziato a dare in escandescenza aggredendoli con calci, pugni e con un’asta per macchinari da palestra finché, anche grazie all’ausilio di altri equipaggi intervenuti sul posto, è stato bloccato. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.