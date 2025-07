BACOLI/ Carabinieri nel parcheggio al Fusaro: l’area è ancora sotto sequestro. Il post di Josi che ha “confuso” gli automobilisti

BACOLI – Carabinieri nuovamente nel parcheggio del Fusaro. Questa mattina i militari della Forestale hanno presidiato l’area sequestrata per scongiurare la sosta e il parcheggio da parte degli automobilisti. Dopo i sigilli, ieri era arrivata la parziale riapertura che il sindaco aveva pubblicizzato su Facebook con un post che ha tratto molti in inganno “Abbiamo appena ottenuto dalla Procura della Repubblica la riapertura del parcheggio comunale del Fusaro. Sarà nuovamente utilizzabile da tutti. – aveva fatto sapere attraverso il proprio profilo Facebook – Era un impegno che avevamo preso con la città. E che manteniamo, subito. Potrei scrivere tante cose. Ma preferisco non commentare oltre. È molto meglio far parlare i fatti. Ho sentito tante chiacchiere inutili. Ho letto indegni tentativi di chi ha provato a creare danni a migliaia di persone.” Ma in realtà il parcheggio non è stato dissequestrato, per il momento. Nella nota inviata dalla Procura di Napoli al comune, a seguito della richiesta di dissequestro dell’area, è stato evidenziato che “si concede al Comune la facoltà di utilizzo dell’area di parcheggio posta sotto sequestro, trattandosi di sito individuato come “area di attesa” in caso di emergenza bradisismica”. L’area di parcheggio è dunque ancora sotto sequestro, tant’è che stamattina i carabinieri della locale stazione stanno fotografando le auto in sosta e stanno facendo uscire dal parcheggio tutti i veicoli estranei alla Protezione Civile. Il Procuratore Barela, a cui è stato affidato il caso, ancora non si è espresso sul dissequestro del parcheggio perché sono ancora in corso le indagini.