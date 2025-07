Bradisismo, Manzoni ringrazia i consiglieri di Sassari «Gesto nobile che ci commuove»

POZZUOLI – «Desidero ringraziare sinceramente il consigliere Antonello Sassu, il collega Angelo Azara e tutta la comunità sarda per il nobile gesto di solidarietà che stanno promuovendo in favore dei cittadini dei Campi Flegrei. L’iniziativa, ispirata dall’appello del direttore Pietro Serra, dimostra una straordinaria sensibilità e un senso autentico di fratellanza che ci commuove profondamente.» ha detto il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha risposto alla nobile iniziativa messa in atto dai consiglieri comunali di Sassari, città che si è detta pronta ad ospitare i cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei in caso di nuove crisi sismiche. «Tuttavia, – ha aggiunto Manzoni – desidero rassicurare tutti: al momento non vi è alcuna necessità di evacuazione. Le autorità competenti, in costante coordinamento con la Protezione Civile e l’INGV, monitorano con attenzione l’evoluzione del fenomeno bradisismico, e ogni decisione sarà sempre basata su dati scientifici e valutazioni oggettive. Il nostro territorio sta affrontando una fase complessa, ma con lucidità, responsabilità e il prezioso sostegno di chi, anche da lontano, ci tende la mano, siamo certi di poter guardare avanti con fiducia. Grazie, Sardegna, per questa dimostrazione di vicinanza: la vostra voce ci fa sentire meno soli».