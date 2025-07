POZZUOLI/ Rifiuti abbandonati a “La Schiana”: Polizia Municipale denuncia un residente

POZZUOLI – In località la Schiana, area già oggetto di attenzione da parte del Nucleo ambientale, è stato rinvenuto un importante accumulo di rifiuti abbandonati. La zona è risultata particolarmente colpita da fenomeni di sversamento abusivo di materiali eterogenei, tra cui sacchi di immondizia di origine imprenditoriale contenenti materiali edili e scarti di lavorazioni artigianali.

LE INDAGINI – A seguito dell’ultimo rinvenimento è stata immediatamente avviata un’indagine approfondita da parte del Nucleo ambientale del Corpo che, attraverso una meticolosa attività di accertamento – comprendente analisi del contenuto dei rifiuti, riscontri documentali, rilievi fotografici e incrocio di dati – è riuscito a risalire con precisione all’identità del responsabile.

LA DENUNCIA – Il soggetto, residente nel territorio limitrofo, è stato formalmente identificato e deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti ai sensi dell’art. 192 e 256 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), che vieta tassativamente l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo. Tale condotta, oltre a costituire una violazione penale, rappresenta un grave danno al decoro urbano e all’ambiente. “L’individuazione del responsabile – ha dichiarato il Comandante della Polizia municipale, Silvia Mignone – conferma l’efficacia del lavoro capillare svolto dal nostro Nucleo ambientale, che opera quotidianamente per tutelare il nostro territorio contro ogni forma di inciviltà e degrado. Ringraziamo i cittadini che collaborano con le istituzioni segnalando comportamenti illeciti: la lotta contro l’abbandono dei rifiuti è una responsabilità collettiva”.