BACOLI/ Successo per il Mytilus Fest, la festa della cozza a Baia

BACOLI – Successo per il Mytilus Fest per la prima delle due serate dell’evento in scena sul porto di Baia, a Bacoli. «C’è un fiume di persone al Mytilus Fest. Guardate quanto è bello il porto di Baia. Cibo, musica e panorama mozzafiato. È questa la Bacoli che ci piace. Tanti sorrisi, tanta voglia di stare insieme. Un successo la festa popolare sul mare. Tra enogastronomia di eccellenza e tradizione popolare. Dalle visite guidate in acqua ai concerti. Il porto è più vivo che mai. E siamo solo alla prima serata. Domani c’è il gran finale. Tutto da vivere. Con il concerto dei 99 Posse. E tantissimo altro. – ha fatto sapere il sindaco Josi Della Ragione – Così celebriamo il nostro oro nero: la cozza. Simbolo indiscusso di Bacoli da millenni. È anche questo che vogliamo raccontare con la candidatura della nostra città come Capitale Italiana della Cultura 2028. Così reagiamo al bradisismo. Sarà un’estate a Bacoli piena di eventi incredibili. Insieme, siamo facendo qualcosa di straordinario. Questo è il risultato della sinergia tra pubblico e privato».