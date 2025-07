POZZUOLI/ Shock sulla spiagga di Licola: uomo investito da motocross e lasciato sulla sabbia – LE FOTO

POZZUOLI – Investito da alcuni uomini in sella a moto da cross e lasciato ferito, a terra, sulla spiaggia di Licola. È successo nel pomeriggio di oggi lungo il tratto di arenile che costeggia la foresta di Cuma. Qui un 33enne di Pozzuoli stava passeggiando con alcuni familiari quando è stato travolto da una moto. Al momento non si conoscono i motivi di quello che – a detta dei testimoni presenti sul posto – sarebbe stato un ferimento voluto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 a bordo di un’automedica e un’ambulanza. Il 33enne è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in condizioni che non sarebbero ritenute particolarmente preoccupanti. Dopo averlo travolto i centauri si sono dati alla fuga.

*seguiranno aggiornamenti