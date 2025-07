Lotto: in Campania vinti 55mila euro

NAPOLI – Campania a segno con il Lotto. Nei concorsi tra l’11 e il 12 luglio, come riporta Agipronews, centrate quattro vincite, tutte in provincia di Napoli, per un totale di 55mila euro: a Sant’Antonio Abate indovinato un ambo da 25mila euro in via Roma, a Frattaminore vinti oltre 10.800 euro grazie alla cinquina Simbolotto in via Roma; a Sant’Antimo sfiorati i 10mila euro in piazza della Repubblica, mentre un terno è valso 9mila euro a Napoli in viale Ernest Hemingway. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 717,9 milioni di euro dall’inizio del 2025.