POZZUOLI/ Strade asfaltate a Licola Mare «Grazie sindaco Manzoni»

POZZUOLI – «Grazie sindaco Manzoni». E’ il messaggio indirizzato dai residenti di Licola Mare al primo cittadino di Pozzuoli. Il motivo? Dopo anni si asfaltano le strade del quartiere di Licola Mare dove da questa mattina sono al lavoro mezzi e uomini impegnati in un’attività di restyling. Dopo l’asfalto i residenti chiedono anche l’installazione dei dossi «Per evitare che con l’asfalto nuovo la strada principali diventi pista da corsa per moto e auto». La prima gettata di asfalto sta interessando un tratto di via Del Mare, stradone che collega Licola di Pozzuoli e Licola di Giugliano.