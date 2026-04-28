QUARTO/ Sequestrata auto con targa polacca

QUARTO – Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio della Polizia Metropolitana di Napoli. Gli agenti del Nucleo NISA (Nucleo Investigativo Sicurezza Ambientale), nell’ambito di una vasta operazione di prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa, hanno portato a termine nelle ultime ore una serie di significativi interventi operativi. Nella giornata di ieri, nel Comune di Quarto, gli agenti hanno proceduto al sequestro penale di un’autovettura con targa polacca. A seguito di accertamenti tecnici, il veicolo è risultato presentare dati identificativi contraffatti. Il conducente, un uomo originario del quartiere Pianura, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di riciclaggio.