POZZUOLI/ Convocato nuovo Consiglio comunale: 8 punti all’ordine del giorno

POZZUOLI – Con otto punti all’ordine del giorno è stato convocato il Consiglio Comunale di Pozzuoli. La prima convocazione è in programma per giovedì 18 giugno alle ore 09:00, la seconda per venerdì 19 giugno alle ore 09:00, nella sala delle adunanze “Nino Gentile”. Nel corso della seduta saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 28 e 29 aprile 2026; applicazione alle entrate comunali della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione; approvazione del Regolamento per l’introduzione e la disciplina della definizione agevolata delle entrate comunali; domanda di attualità sulla gestione e l’utilizzo di porzioni di demanio marittimo presso uno stabilimento balneare di Pozzuoli; ordine del giorno per la verifica della conformità urbanistica, demaniale e funzionale delle attività insistenti su aree del demanio marittimo cittadino; mozione per l’adozione di misure straordinarie a sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza sanitaria; ordine del giorno relativo alla richiesta di ritiro della Deliberazione di Giunta n. 87 del 21 maggio 2026 sulla regolamentazione dell’accesso all’area portuale e all’avvio di un confronto istituzionale con le categorie interessate; riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, ordinanze e imposte di registro relative a procedimenti giudiziari.