Anidride carbonica nella galleria flegrea: stop alla metropolitana tra Pozzuoli e Campi Flegrei

POZZUOLI – Stop alla circolazione ferroviaria lungo la tratta tra le stazioni di Pozzuoli e Campi Flegrei. La sospensione, in via precauzionale, arriverà a partire dalle ore 01:00 del 13 giugno in seguito ai fenomeni di bradisismo che interessano l’area dei Campi Flegrei. Lo stop arriva in seguito alla rilevazione della presenza di anidride carbonica all’interno della Galleria Flegrea, nel tratto compreso tra le località di servizio di Bagnoli-Agnano Terme e Pozzuoli Solfatara. “Si rendono necessarie verifiche e interventi tecnici per il regolare svolgimento del servizio ferroviario”, sottolinea Rfi Campania in una nota. Disagi in vista per gli utenti della linea 2 della metropolitana e del trasporto regionale.