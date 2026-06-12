POZZUOLI/ Lavori-lumaca in via Marconi, la protesta dei cittadini «Vergogna»

POZZUOLI – «Vergogna». Recita così il cartello affisso a una rete del cantiere dei lavori in via Marconi. Un chiaro segnale di sdegno e protesta da parte dei cittadini che da tempo chiedono di conoscere la data del fine lavori e della riapertura del tratto di strada che collega via Napoli e il centro storico di Pozzuoli con la parte alta della città. Gli interventi in via Marconi erano iniziati a settembre scorso, commissionati dal comune di Pozzuoli sono da mesi al centro di polemiche proprio per la lentezza e l’incertezza che ruota attorno all’opera.