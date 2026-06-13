Il Liceo Virgilio protagonista delle mobilità Erasmus+ 2026: un’esperienza di crescita tra Pozzuoli e Bordeaux

POZZUOLI – Il Liceo Virgilio di Pozzuoli conferma il proprio ruolo di istituto attivo e protagonista nelle esperienze di internazionalizzazione promosse dal programma Erasmus+, offrendo ai propri studenti significative opportunità di crescita culturale, linguistica e personale attraverso il confronto con realtà europee. Nell’ambito delle attività Erasmus+ dell’anno scolastico 2025-2026, il Liceo Virgilio ha accolto dal 5 al 9 maggio gli studenti del liceo Jeanne d’Arc d’Assomption Pessac- Bordeaux. L’iniziativa ha coinvolto gli alunni del Liceo Linguistico, con un ruolo centrale delle famiglie degli studenti, che hanno garantito l’ospitalità degli ospiti francesi, favorendo un autentico momento di scambio e integrazione culturale.

LA SINERGIA – La collaborazione tra i due istituti è proseguita con la mobilità degli studenti del Liceo Virgilio a Bordeaux, svoltasi dal 30 maggio al 6 giugno 2026. Durante il soggiorno, i ragazzi hanno partecipato alle attività didattiche presso la scuola partner, condividendo lezioni, laboratori e momenti di vita scolastica con i coetanei francesi. Il programma ha previsto anche un ricco itinerario culturale e naturalistico. Tra le principali tappe, la visita al Castello di Montesquieu ha permesso agli studenti di approfondire la figura del filosofo illuminista Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, autore delle fondamentali riflessioni sulla separazione dei poteri che hanno influenzato le moderne democrazie europee.

IL VIAGGIO – Particolare interesse ha suscitato la visita alla Dune du Pilat, la più alta duna di sabbia d’Europa, che offre un panorama unico sull’Oceano Atlantico, la foresta delle Landes e il Bacino di Arcachon. Il programma si è completato con la scoperta della città di Bordeaux, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità per il suo straordinario valore storico, urbanistico e culturale. L’esperienza è stata ulteriormente arricchita dalla vita in famiglia presso le famiglie ospitanti francesi, che ha permesso agli studenti una piena immersione nella lingua e nella cultura del Paese ospitante, favorendo lo sviluppo di competenze comunicative, autonomia e spirito di adattamento. Particolarmente significativo è stato il clima di amicizia e collaborazione instauratosi tra studenti italiani e francesi, così come i rapporti di conoscenza e stima reciproca sviluppati tra le famiglie coinvolte, a conferma del valore umano e relazionale del progetto Erasmus+. Il Liceo Virgilio di Pozzuoli ribadisce così il proprio impegno nella promozione di una scuola aperta all’Europa e al dialogo interculturale, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e pronti ad affrontare le sfide di una società globale.