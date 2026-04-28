Bradisismo, rallenta il sollevamento del suolo

POZZUOLI – Rallenta il sollevamento del suolo a Pozzuoli. È quanto emerge dal bollettino settimanale dell’INGV-Osservatorio Vesuviano relativo al periodo 20–26 aprile 2026, che conferma un quadro complessivamente stabile dell’attività vulcanica. Nell’ultima settimana sono stati localizzati in totale 21 terremoti con magnitudo Md≥0.0 (Mdmax=1.9± 0.3). Per quanto concerne le deformazioni, dagli inizi di febbraio 2026, la velocità media mensile di sollevamento nella zona di massima deformazione è di circa 10±3 mm/mese. Sempre nella settimana di riferimento i parametri geochimici monitorati confermano il trend di lungo termine di riscaldamento del sistema idrotermale e di aumento dei flussi già noti. La temperatura della fumarola BG, nel cratere della Solfatara, negli ultimi mesi mostra un trend di aumento, il valore medio nel periodo di riferimento è di circa 173 °C.