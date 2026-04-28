La Darsena di Pozzuoli prosciugata: montagna di sabbia impedisce l’uscita delle barche – LE FOTO

POZZUOLI – Diventa sempre più suggestivo il colpo d’occhio che regala la Darsena di Pozzuoli. Ormai da tempo diventata il misuratore del saliscendi del suolo dovuto da una serie di fenomeni, su tutti il bradisismo e la bassa marea in determinati periodi dell’anno, l’antico porticciolo è ormai senza più acqua. A colpire negli ultimi giorni è una montagna di sabbia che si è formata proprio davanti all’imbocco del canale che porta in mare. Una presenza che impedisce il già difficoltoso passaggio dei pochi gozzi rimasti ancorati in quello che ormai è l’ex specchio d’acqua ai piedi del Rione Terra. Un colpo d’occhio che non passa inosservato, così come la presenza di giovani che nei giorni scorsi hanno approfittato per scendere all’interno della Darsena, finita al centro di fantasiosi progetti che vedono al suo posto la realizzazione di un parcheggio per auto e motorini.

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