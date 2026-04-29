POZZUOLI/ Tensione al comune dopo la “caciara”, Manzoni & C. disertano l’aula

POZZUOLI – C’è forte tensione nella maggioranza Manzoni dopo l’uscita dal consiglio comunale di ieri e la strigliata del presidente Pennacchio ai consiglieri accusati di “Non rispettare la città e chi li ha votati”. Questa mattina la seconda convocazione del consiglio (richiamata per riprendere i punti all’ordine del giorno di ieri) è andata deserta, nonostante la convocazione e nonostante tutti (o quasi) siano presenti al comune di Pozzuoli. La volontà – da quanto trapela – è che Manzoni & C. non vogliano discutere della proposta di aiutare gli operatori del comparto ittico colpiti dalla crisi derivante dai casi di Epatite nè vogliano discutere degli altri punti all’ordine del giorno.

LA TENSIONE – Intanto maggioranza e sindaco stanno discutendo sull’episodio di ieri e sulla ramanzina fatta dal presidente del consiglio Mimmo Pennacchio che a più di un consigliere non è andata giù. Un episodio a cui Manzoni, andato via anch’egli anzitempo, vuole porre rimedio. Ma a pesare come un macigno sono state anche le parole dell’ex sindaco Figliolia che aveva invitato Pennacchio a far “rispettare le regole” nell’aula. Parole che sono suonate come un preludio alla caciara finale.