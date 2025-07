BACOLI/ Il TAR Campania riapre due parcheggi a Miseno e Miliscola

BACOLI – Ennesimo colpo di scena a Bacoli sul caso parcheggi. Il nuovo episodio di una serie infinita si è consumato oggi con il decreto del Tar che ha riaperto due parcheggi di Miseno e Miliscola. Su ricorso delle due attività interessate, il Presidente M. M. Liguori ha decretato che – in attesa che la III Sezione giudichi nel merito l’11 settembre – la Vinca (Valutazione di Incidenza Ambientale) non è necessaria per l’applicazione del Decreto Coesione.

IL DECRETO – La nota pubblicata oggi evidenzia “in ragione degli effetti negativi che si determinerebbero “medio tempore” a carico della ricorrente (legati alla disposta inibizione, per mancanza di una preliminare VINCA, della SCIA presentata al Comune di Bacoli in data 17.6.2025 e successiva integrazione del 23.6.2025, per l’esercizio dell’attività di autorimessa), emerga una situazione di estrema gravità ed urgenza idonea a dare ingresso alla chiesta tutela cautelare monocratica, e ciò in particolare tenuto conto della temporaneità dell’intervento in questione (peraltro non comportante la realizzazione di strutture ambientalmente e urbanisticamente invasive), e della non emergenza di sostanziali controindicazioni quanto al profilo naturalistico”. In poche parole il presidente del Tar non fa altro che affermare che per l’applicazione “Decreto Coesione”, ovvero la disposizione transitoria per i parcheggi temporanei, non è necessario l’ottenimento della Vinca. Sulla scorta di questa interpretazione nei parcheggi in area Sic, il Comune di Bacoli aveva rigettato tutte le richieste di coesione. “Con il ricorso abbiamo detto che era ingiusto ed incoerenze con la ratio del decreto coesione visto che il legislatore ha creato questo istituto per rispondere ad un problema imminente ed invece per la regione ed il comune si doveva prendere il coesione, i cui tempi sono mesi interi. È un decreto presidenziale – ci dice l’avvocato Amerigo Russo che, assieme al collega Giovanni Basile, ha presentato il ricorso delle due attività – fondamentale ed importante che consente l’apertura dei parcheggi a Miseno e Miliscola, tramite il coesione, anche in area sic. Nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge per aderire al decreto coesione”