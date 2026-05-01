Ambiente: a Bacoli l’incontro su 20 anni di evoluzione normativa

BACOLI – Si terrà giovedì 7 maggio alle ore 15.30, nel Castello Aragonese di Baia (via Castello 39, Bacoli), il convegno dal titolo “Ambiente e normativa. 20 anni di evoluzione, dal Testo Unico al Decreto Terra dei Fuochi: esperienze e prospettive tra istituzioni e imprese”. L’incontro, organizzato da G.F. Service srl, si propone di fare il punto sull’evoluzione del quadro normativo ambientale degli ultimi due decenni, con particolare riferimento al passaggio dal Testo Unico al Decreto Terra dei Fuochi, mettendo a confronto esperienze istituzionali e imprenditoriali e delineando le prospettive future del settore. Interverranno Claudia Pecoraro, Assessora all’Ambiente della Regione Campania; Giuseppe Vadalà, Commissario unico per la Terra dei Fuochi; Luigi Stefano Sorvino, Direttore Generale ARPA Campania; Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; Giovanni Fiore, amministratore delegato di GF Service; Angelo Merlin, Presidente Assoreca; Attilio Auricchio, Dirigente Amministrativo della Struttura Commissariale Bagnoli – Coroglio; Vito Felice Uricchio, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica. Conclude i lavori Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati. Modera Silvia Paparella, Direttore Generale RemTech Hub Tecnologico Ambientale. L’appuntamento si inserisce nel calendario degli Assoreca Days, momento di confronto tra istituzioni, imprese e professionisti su tematiche ambientali e normative di attualità.