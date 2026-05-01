Pozzuoli legge e condivide: arrivano le nuove teche di bookcrossing

POZZUOLI – Prosegue il progetto “Pagine Libere”, l’iniziativa pensata per promuovere la lettura, la condivisione e il riuso dei libri, trasformando gli spazi pubblici in veri e propri punti di incontro culturale. Sono state installate in questi giorni le nuove teche per il bookcrossing, già disponibili per tutti i cittadini in Piazza della Repubblica, nell’Oasi Naturalistica di Montenuovo, alla Pista ciclabile di Monterusciello, in Piazza San Massimo a Licola e sul Lungomare Pertini (ex “Vincenzo a Mare”). Un piccolo gesto può fare molto: prendere un libro, leggerlo e poi rimetterlo in circolo, oppure lasciarne uno per qualcun altro. È questo lo spirito di “Pagine Libere”, un progetto che cresce grazie alla partecipazione della comunità e alla donazione di testi che è possibile effettuare presso la biblioteca comunale di Palazzo Toledo.