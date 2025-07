POZZUOLI/ Canoni alloggi popolari: arriva la riduzione per le famiglie di Monterusciello

POZZUOLI – La Regione Campania ha deciso un’ulteriore riduzione dei canoni di locazione per gli alloggi popolari. Dopo un iniziale aumento dei canoni, il comune di Pozzuoli è riuscito ad ottenere una prima significativa riduzione di circa il 50%. A partire dalla bollettazione del quarto trimestrale 2025 (ottobre – novembre – dicembre) dunque i residenti del quartiere di Monterusciello, in particolare, riceveranno i conguagli che allineeranno i canoni a quanto previsto dal nuovo regolamento. «Sappiamo bene che Monterusciello è un quartiere con caratteristiche particolari, che merita tutta l’attenzione possibile. Ed è per questo che, insieme a questi interventi sul piano abitativo, stiamo lavorando affinché il quartiere possa accogliere presto nuovi spazi di cultura, socialità e incontro. Siamo convinti che solo così si costruisce una città più giusta e più vicina a chi ha più bisogno.» ha spiegato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.