POZZUOLI/ Abbattuto l’ultimo sottopasso a via Napoli

POZZUOLI – «Oggi a Pozzuoli si chiude una pagina lunga decenni. È stato abbattuto l’ultimo dei vecchi sottopassi ferroviari, quello di via Fatale. Chi vive qui lo sa bene: per anni, quei sottopassi sono stati un limite, un ostacolo, un pericolo.» Lo afferma il sindaco dì Pozzuoli, Gigi Manzoni, al termine dell’abbattimento dell’ultimo sottopasso a via Napoli, disposto nell’ambito dei lavori di dismissione della linea ferroviaria della cumana. «Finanche le ambulanze e mezzi di soccorso erano impossibilitati a raggiungere le abitazioni. Passaggi stretti, bui, insicuri. Era una situazione che non poteva più essere accettata. Oggi, finalmente, ci lasciamo quei tempi sono alle spalle. Dopo l’eliminazione dei sottopassi di Traversa Umberto I e via Barletta, con l’apertura di via Fatale liberiamo tutta la tratta Dazio – Gerolomini – Cantieri. E ora possiamo davvero guardare avanti.» ha aggiunto Manzoni che annuncia gli step successivi «Stiamo entrando nella fase più bella e attesa: quella in cui la città può respirare. Via all’allargamento della sede ferroviaria, sì, ma soprattutto via alla trasformazione urbana. Stiamo lavorando per portare in questi spazi verde pubblico, aree pedonali, luoghi di socialità. Non solo mobilità: vivibilità. Ringraziamo EAV e il presidente De Gregorio per la concretezza e la determinazione, ma il vero grazie va a voi, puteolani e puteolane. Avete sopportato rumori, deviazioni, disagi. Avete atteso con fiducia. Oggi questo risultato è anche vostro. E insieme possiamo costruire la nuova Pozzuoli. Una città più accessibile, più sicura, più umana.»