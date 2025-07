Dramma a Pozzuoli: anziano morto sulla spiaggia di Lucrino

POZZUOLI – Un anziano è deceduto poco fa sulla spiaggia libera di Lucrino. Inutili sono stati i primi tentativi di soccorso da parte di alcuni bagnanti. L’uomo era un habitué del posto ed anche questa mattina si era recato di buon’ora in spiaggia per un tuffo in mare. Forse colto da un malore, è stato notato privo di sensi a pochi metri dalla riva. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul tratto di spiaggia libera mancano i bagnini di salvataggio e l’uomo è stato recuperato in mare dagli ormeggiatori del Consorzio presente nel tratto tra il lido Napoli e il lido Montenuovo.