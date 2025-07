BACOLI/ Dissequestrato il parcheggio del Fusaro

BACOLI – «Abbiamo appena ottenuto dalla Procura della Repubblica la riapertura del parcheggio comunale del Fusaro. Sarà nuovamente utilizzabile da tutti. Era un impegno che avevamo preso con la città. E che manteniamo, subito. Potrei scrivere tante cose. Ma preferisco non commentare oltre. È molto meglio far parlare i fatti. Ho sentito tante chiacchiere inutili. Ho letto indegni tentativi di chi ha provato a creare danni a migliaia di persone. Ho ascoltato, incredulo, chi ha provato a “fare politica” sulle spalle delle persone. Ai danni di un patrimonio della comunità. Ma non replicherò oltre. Perché Bacoli ha bisogno solo di azioni concrete.» Lo ha reso noto il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione.