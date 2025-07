POZZUOLI/ Incidente a Monterusciello: 5 feriti e mezzi distrutti – LE FOTO

POZZUOLI – Uno spaventoso incidente è avvenuto nella serata di venerdì a Monterusciello, all’incrocio tra via De Curtis e via Monterusciello in direzione Quarto. Per causa ancora in fase di accertamento tre mezzi sono rimasti coinvolti: si tratta di due automobili e un motorino. Cinque persone sono rimaste ferite, in particolare una donna di 67 anni è stata trasferita in codice rosso al Cardarelli di Napoli. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasferito gli altri quattro feriti al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Sequestrati i mezzi coinvolti nell’incidente.

LE FOTO