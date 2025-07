POZZUOLI/ Rapina e spaccio: 45enne arrestato a Monterusciello

POZZUOLI – Aveva violato più volte le misure alternative alla detenzione a cui era stato sottoposto V.A., 45 anni, di Pozzuoli, arrestato dalla Polizia a Monterusciello. L’uomo, che da qualche tempo era in affidamento in prova per rapina e spaccio, nonché per altri reati contro il patrimonio, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in seguito alla revoca disposta dal Magistrato di Sorveglianza. La nuova misura è stata eseguita dai poliziotti del Commissariato di Pozzuoli- diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che lo hanno condotto in carcere.