Cuoricini e like dalla pagina dell’assessorato di Pozzuoli: dov’è finita la correttezza istituzionale?

POZZUOLI – La pagina Facebook dell’assessorato all’ambiente del comune di Pozzuoli pubblica cuoricini e like a destra e manca. Accade anche questo a Pozzuoli dove una pagina che si trasforma in uno strumento di supporto alla propaganda politica. L’ultimo caso, infatti, riguarda l’articolo pubblicato ieri sulla situazione del PD di Pozzuoli. Ebbene, ad un commento a supporto del neo eletto alla direzione provinciale Davide Pennacchio, è arrivato il cuoricino dell’assessorato che fa capo a Salvatore Caiazzo. Nulla di grave, se non fosse che si tratta di una pagina istituzionale che dovrebbe, almeno in teoria, avere un atteggiamento equidistante e neutrale. Secondo una regola non scritta infatti le pagine istituzionali devono seguire linee guida basate su imparzialità, correttezza e professionalità. Cosa che, purtroppo, a Pozzuoli non succede.