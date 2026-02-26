A scuola con i coltelli: fermati due 15enni

ARZANO – Ad Arzano i carabinieri della locale Tenenza vengono chiamati dalla dirigente scolastica del Don Geremia Piscopo di via Napoli 57. Poco prima i docenti avevano sorpreso un ragazzo di 15 anni con un coltello. Più che sorpreso, però, l’insegnante aveva assistito a un gesto tra lo spavaldo e l’irresponsabile. Si sta svolgendo lezione di matematica quando il 15enne – seduto come il resto della classe – tira fuori dalla tasca un coltello a scatto a doppia lama e lo poggia sul banco. Il rumore del ferro dell’arma che batte sul banchetto interrompe la spiegazione del professore. Il docente interviene, prende il coltello e avverte il dirigente scolastico. Arrivano i carabinieri, che presa l’arma, decidono con il placet del corpo docente di approfondire i controlli in tutta la classe. Viene trovato così un altro coltello, di quelli da cucina, nello zaino di un altro 15enne. I militari sequestrano le armi, denunciano i 2 ragazzini e li affidano ai rispettivi genitori.