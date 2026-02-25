Dramma a Pozzuoli: 74enne si lancia dal balcone di casa e muore

POZZUOLI – Un uomo si è tolto la vita lanciandosi dal balcone di casa sua. È successo questo pomeriggio nel quartiere di Monterusciello, in via Brancati. Si tratta di un 74enne del posto. Il dramma è avvenuto in una palazzina popolare del lotto 1 bis. Sono ancora sconosciute le cause che hanno spinto l’uomo all’estremo gesto. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Monterusciello. Secondo quanto ricostruito finora il 74enne si sarebbe lanciato dal terzo piano della palazzina. Inutili sono stati I tentativi di rianimazione.