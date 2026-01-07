Controlli nel centro storico di Pozzuoli: tre minori trovati con droga e un denunciato

POZZUOLI – Controlli interforze nel centro storico di Pozzuoli durante l’ultima serata degli aperitivi. In campo Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Municipale che hanno messo in campo un dispositivo di prevenzione e sicurezza. Durante i controlli ai varchi, effettuati con i cani anti droga della Guardia di Finanza, tre minori sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Tutti, dopo la denuncia e il sequestro delle dosi, sono stati affidati ai propri genitori. Un uomo invece è stato denunciato per resistenza dopo che aveva più volte tentato di aggredire un uomo della security.