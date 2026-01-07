POZZUOLI/ La via Crucis di Manzoni alla ricerca di un assessore: ora ci prova con il giudice di pace Rosa Volpe

POZZUOLI – Dopo 27 giorni dall’azzeramento il sindaco di Pozzuoli è ancora senza Giunta e senza una maggioranza. Se non è record, poco ci manca. Anche oggi la “fumata bianca”, che sembrava imminente nella giornata dell’Epifania, è stata rinviata. Manca ancora l’ultima casella che Manzoni non riesce a trovare. L’ultimo nome è quello del giudice di pace Rosa Volpe, candidata con il Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni regionali. Su di lei da giorni si sono concentrate le attenzioni del sindaco e del suo entourage. La proposta è arrivata attraverso gli emissari con l’offerta di deleghe importanti tra cui quella a vicensindaco.

IL DOPPIO COLPO – Con la Volpe in Giunta Manzoni porterebbe a casa un doppio risultato: dare alla propria Giunta un nome di spessore e accattivarsi le simpatie di una parte del Movimento 5 Stelle. Parliamo della parte napoletana dei grillini, visto che il gruppo puteolano che fa capo al deputato Antonio Caso sarebbe fuori dalla trattativa. Qualora la Volpe dovesse declinare l’invito (sarebbe l’ennesimo), allungherebbe ulteriormente il calvario di una Giunta che fatica a nascere.