La Befana arriva a Licola: una festa con giochi e sorrisi per i bambini del quartiere

POZZUOLI – Una Befana speciale è arrivata al “Magic Castle2, il ristorante e sala feste di Cuma gestito da Renato e Loredana Lima, che ha deciso di trasformarsi, per un giorno, in un luogo magico dedicato ai più piccoli. L’iniziativa, voluta dalla famiglia Lima e pensata per i bambini della zona, ha regalato un pomeriggio di festa tra giochi, musica, animazione e tanta allegria. Accolta da occhi curiosi e sorrisi entusiasti, la Befana ha distribuito dolci e piccole sorprese. Non sono mancati momenti di intrattenimento, buon cibo – perché il Magic Castle è, prima di tutto, un ristorante noto per la buona cucina – e spazi dedicati al gioco libero, dove i bambini hanno potuto divertirsi in sicurezza. Con questo evento, il Magic Castle ha voluto lanciare un messaggio importante: il locale non è solo un punto di ritrovo, ma anche un riferimento per la comunità, capace di creare occasioni di socialità e condivisione. Grande la partecipazione delle famiglie, che hanno apprezzato l’iniziativa e lo spirito di accoglienza dello staff. Un modo semplice ma prezioso per mantenere viva la tradizione dell’Epifania e far sentire i bambini protagonisti di una giornata tutta per loro. Il Magic Castle, dove si divertono grandi e piccini, si conferma così un luogo dove la fantasia prende forma… e dove, almeno per un giorno, anche la Befana ha trovato casa.